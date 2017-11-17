В Полтаве группа девочек избила 8-классницу прямо возле школы. Инцидент произошел 12 ноября, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает местное издание "Полтавщина".

В интернете даже было опубликовано видео, однако сейчас его уже удалили. По данным издания, на видео было видно, как группа девочек-подростков избивают свою одногодку.

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Отмечается, что девушки разговаривали за углом здания, когда вдруг одна из них бросилась на другую, сбила ее с ног и начала таскать за волосы. В то же время другая девушка бьет лежащую ногами. Очевидцы за кадром также комментируют, что у девушки разбит нос и течет кровь. Впоследствии неравнодушному парню, который выгуливал собаку, таки удалось разнять девушек.

"Пострадавшая школьница сообщила, что во время разговора ее начали бить. Другая сторона в объяснениях очень размыто указала, что "подошли, начали бить". Полиция подозревает, что подростки сознательно замалчивают истинную причину драки", - отмечает издание. Сейчас продолжается расследование.

Как сообщал УНИАН, ранее в Херсонской области жестоко подрались школьницы.