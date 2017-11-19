В Киеве на глазах у прохожих похитили женщину (видео)

В Киеве неизвестные на глазах у прохожих похитили женщину, которая гуляла с собакой. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в субботу, 18 ноября на проспекте Тычины.

"У нас на Тычины возле Гоголь-паба женщину до 30 лет выкрали. Машина подъехала, ее туда затолкнули, люди отбить не смогли", - сообщили очевидцы.

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Злоумышленники ждали свою жертву у входа в супермаркет, потом дождавшись когда она выйдет из магазина, перехватили ее на пешеходном переходе, затолкали в свою машину (Hundai, бежевого цвета, AI3956ЕО) и двинулись прочь.

Позднее канал Aralexs Berline в YouTube опубликовал видео с камеры наблюдения с моментом похищения.

Из-за происшествия в столице уже объявили план "Перехват".

См. видео с 11-й минуты

Как сообщал УНИАН, суд арестовал пятерых грузин, которые в Киеве отобрали у супругов 3,5 миллиона гривень.