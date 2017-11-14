Совершивший смертельное ДТП в Киеве сотрудник МВД отказывается от дачи показаний (видео)

Сотрудник сервисного центра МВД, совершивший смертельное ДТП в Киеве, сейчас находится в изоляторе временного содержания и отказывается от дачи показаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко.

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«Сам задержанный отказывается от дачи показаний, ссылаясь на состояние здоровья ... Он находится в изоляторе временного содержания. Учитывая его жалобы на здоровье, в больнице его обследовали, но противопоказаний для содержания под стражей в настоящее время нет», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее советник министра внутренних дел Шкиряк на своей странице в Facebook написал, что полиция задержала виновника ДТП на улице Стеценко в Киеве, в результате которого погиб человек. "Виновник смертельного ДТП на углу Туполева и Стеценко задержан в рамках статьи 208 УПК. Он будет находиться под стражей до решения суда, который определит меру пресечения", - сообщил он.

Шкиряк добавил, что водитель сдал анализ для экспертизы на содержание алкоголя, хотя на месте ДТП отказывался проходить тест. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.