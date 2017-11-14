Смертельное ДТП в Киеве: полиция задержала подозреваемого сотрудника МВД

Полиция задержала виновника смертельного ДТП в Киеве, в результате которого погиб человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Виновник смертельного ДТП на углу Туполева и Стеценко задержан в рамках статьи 208 УПКУ. Он будет находиться под стражей до решения суда, который определит меру пресечения", - написал он.

Читайте такжеВ Бердичеве полиция расследует ДТП, во время которого на пешеходном переходе пострадала женщина с 10-летним мальчиком

По его словам, водительсдал анализ для экспертизы на содержание алкоголя, хотя на месте ДТП отказывался проходить тест.

"Согласно ст. 286 УКУ, если его вина будет доказана в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы", - отметил Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Киеве на улице Стеценко произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. За рулем внедорожника предположительно находился начальник МРЭО №3 города Киева Владимир Найда.