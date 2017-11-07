В Киеве джип протаранил микроавтобус, есть пострадавшие (фото)

В Киеве джип врезался в микроавтобус, есть пострадавшие. Об этом сообщает, что "Киев Оперативный" в Facebook.

"Серьезное утреннее ДТП с опрокидыванием на перекрёстке Полярной и Богатырской. Есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

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Очевидцы сообщают, что джип перевернул белый спринтер, ударом в правую среднюю дверь.

Ранее сообщалось, что во Львове столкнулись две маршрутки.