В Киеве джип протаранил микроавтобус, есть пострадавшие (фото)

11:01, 07 ноября 2017
Происшествия
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Очевидцы сообщают, что джип перевернул белый спринтер, ударом в правую среднюю дверь.

В Киеве джип врезался в микроавтобус, есть пострадавшие. Об этом сообщает, что "Киев Оперативный" в Facebook.

"Серьезное утреннее ДТП с опрокидыванием на перекрёстке Полярной и Богатырской. Есть пострадавшие", - сказано в сообщении.

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Очевидцы сообщают, что джип перевернул белый спринтер, ударом в правую среднюю дверь.

Ранее сообщалось, что во Львове столкнулись две маршрутки.

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Теги: #ДТП в Киеве#джип перевернул микроавтобус#джип врезался в микроавтобус