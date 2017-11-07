В Киеве джип протаранил микроавтобус, есть пострадавшие (фото)
11:01, 07 ноября 2017Происшествия
400 0
Очевидцы сообщают, что джип перевернул белый спринтер, ударом в правую среднюю дверь.
В Киеве джип врезался в микроавтобус, есть пострадавшие. Об этом сообщает, что "Киев Оперативный" в Facebook.
"Серьезное утреннее ДТП с опрокидыванием на перекрёстке Полярной и Богатырской. Есть пострадавшие", - сказано в сообщении.
Читайте такжеСмертельное ДТП в Киеве: водитель маршрутки заявляет, что людей сбил не он, а впереди стоящий автобус
Очевидцы сообщают, что джип перевернул белый спринтер, ударом в правую среднюю дверь.
Ранее сообщалось, что во Львове столкнулись две маршрутки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter