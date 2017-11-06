Во Львове столкнулись две маршрутки, есть пострадавшие

Во Львове на вул. Мазепы столкнулись два маршрутных такси, в результате чего пострадало пятеро пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Читайте также"Огненное" ДТП: в Киеве авто влетело в столб на остановке и загорелось (видео)

Отмечается, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило к спасателям в 14:06. Инцидент произошел по адресу ул. Гетмана Мазепы, 23, где столкнулись маршрутные такси №31 и №37. Пятерых пострадавших госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи во Львове. У них диагностированы ушибы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов расследуют причины и обстоятельства инцидента.

Как сообщал УНИАН, после смертельного ДТП в Киеве водитель маршрутки заявил, что сбил людей не он, а автобус, который стоял впереди