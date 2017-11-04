Князев прокомментировал облавы на призывников в клубах

Полиция устраивает облавы на призывников для их принудительной доставки в военкоматы, написал глава Национальной полиции Сергей Князев на своей странице в Facebook.

По словам Князева, информация об устраиваемых правоохранителями облавах на призывников не соответствует действительности и является провокацией.

"Полиция и принудительный призыв в армию происходил в 41 году. Сегодняшние заявления о якобы принудительном призыв в армию - это чистой воды провокация, направленная на дискредитацию действий полиции и всей правоохранительной системы", - написал он.

Читайте такжеРейд в ночном клубе Киева: всех задержанных отпустили с повестками из военкомата

Князев добавил, что правоохранителям "есть чем заняться", а полиция никогда не вмешивается в дела вооруженных сил.

Ранее в ВСУ сообщили, что организаторы рейдов в заведениях с проверкой документов и задержанием молодых людей манипулируют обязанностями Вооруженных сил Украины.

Напомним, в ночь на 4 ноября во Львове военные и полиция устроили облаву возле ночного клуба Paradox .

В ночь на 28 октября в Киеве полиция устроила рейд в киевский ночной клуб Jugendhub. Во время него были задержаны десятки посетителей, которых после этого доставили в военкомат.