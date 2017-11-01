Рейд в киевском клубе Jugendhub: 12 задержанных уклонялись от призыва

12 человек, задержанных во время обыска в киевском клубе Jugendhub, признаны уклоняющимися от исполнения воинской обязанности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник отдела комплектования и призыва - заместитель начальника управления призыва и комплектования Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Валерий Дендебера.

Отвечая на вопрос, сколько человек из задержанных в клубе уже прошли медкомиссию, он сказал: «Насколько я знаю, 12 человек были признаны уклоняющимися от исполнения воинской обязанности. Решения по ним будут приняты соответствующими призывными комиссиями ».

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Сейчас, добавил Дендебера, они проходят медицинские осмотры и профессионально-психологические отборы с целью выяснения: призывать их, предоставлять им отсрочку или освобождать от прохождения срочной службы.

Как сообщал УНИАН, 28 октября во время обыска в киевском ночном клубе Jugendhub полиция задержала 17 человек с наркотиками, а также выявила 11 малолетних и 32 человека, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

В столичной полиции сообщили, что с июля этого года, когда ночное заведение начало свою работу, правоохранителям стали поступать жалобы от жителей близлежащих домов. Люди жаловались, что посетителями клуба являются преимущественно несовершеннолетние и студенты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также в заведении могут продавать наркотики.

Во время проверки таких обращений правоохранители задокументировали пять фактов хранения наркотиков у посетителей заведения. По словам задержанных, наркотики они покупали у незнакомцев в клубе.

29 октября всех задержанных в клубе отпустили, некоторым из них предварительно вручили повестки.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что действия полицейских во время обыска в клубе были законными. «Во время обыска присутствовали представители военного комиссариата, которые уполномочены проводить розыск лиц, уклоняющихся от призыва на срочную службу. Они разбирались с теми людьми, доставляли их в помещение комиссариата. Полиция может участвовать в розыске таких лиц по заявкам военкоматов», - добавил он.

Крищенко подчеркнул, что в полицию не обращались с заявлениями об избиении во время обыска.