Возле дерева в центре Одессы обнаружили гранату времен Второй мировой войны

В центре Одессы на улице обнаружили гранату времен Второй мировой войны. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 8 октября в 8:10 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в переулке Книжный, недалеко от рынка «Привоз», сотрудниками полиции обнаружена граната. В главном управлении уточнили, что взрывоопасный предмет был возле дерева.

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Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения опасная находка была изъята и уничтожена. В настоящее время устанавливается, каким образом в центре города оказался взрывоопасный предмет.

Как сообщал УНИАН, недавно в Одесской области водолазы изъяли снаряды из нацистского судна, которое затонуло в свой первый рейс. С глубины 15 м подняли около 12 тысяч взрывоопасных предметов.