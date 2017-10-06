В Одесской области водолазы изъяли снаряды из нацистского судна, которое затонуло в свой первый рейс (фото)

В Татарбунарском районе Одесской области из обнаруженного летом в Черном море немецкого судна времен войны «Теодорих» на сегодня поднято почти 12 тысяч взрывоопасных предметов - патронов, детонаторов и снарядов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, спасатели продолжают проводить подводное разминирование в акватории Черного моря вблизи села Лебедевка. Всего привлечено 3 единицы специальной техники, 1 плавсредство и 10 человек личного состава.

По состоянию на утро 5 октября, спасатели изъяли 11953 взрывоопасных предмета, в частности, 3427 детонаторов, 8,5 тыс. стрелковых патронов, 26 артиллерийских снарядов калибра 75 мм. Впоследствии они будут обезврежены.

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Как сообщал УНИАН, 27 июля возле села Лебедевка Татарбунарского района в акватории Черного моря на глубине 15 метров дайверы обнаружили затонувшее немецкое судно «Теодорих». Тогда спасатели сообщили об ориентировочном времени пребывания на борту боеприпасов.

"Теодорих" был поднят немецкими спасателями со дна и отремонтирован, но уже в первый свой рейс в 1943 году снова затонул после атаки советской субмарины. Впервые затоплен он был в 1941 году в Херсоне - советское командование таким образом обеспечило невозможность его захвата силами Гитлера. Точно неизвестно, что за судно это было - по разным данным - "Херсон" или "Волочаевка".