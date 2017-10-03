В Житомире на территории школы нашли артснаряд времен Второй мировой войны

В Житомире на территории школы нашли артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, вчера спасателям поступило сообщение от сотрудников Национальной полиции о том, что на территории Житомирской общеобразовательной школы І-III ступеней №7 местный житель нашел предмет, похожий на артиллерийский снаряд.

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Специалисты идентифицировали находку как артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, калибром 76 мм.

Сегодня группа пиротехнических работ Управления ДСНС Житомирщины уничтожила этот снаряд.

Как он попал на территорию школы, сейчас устанавливают специалисты.