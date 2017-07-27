В Одессе спасатели изъяли снаряд с территории Воронцовского дворца

В Одессе спасатели изъяли с территории памятника архитектуры национального значения – Воронцовского дворца – артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 26 июля в 15:35 в службу спасения «101» поступило сообщение о том, что во время проведения реставрационных работ в Воронцовском дворце рабочими обнаружен предмет, похожий на боеприпас.

К месту вызова была направлена группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения.

«Пиротехники во время осмотра места происшествия под колоннадой дворца обнаружили и идентифицировали артиллерийский снаряд 88 мм. Учитывая, что взрывоопасный предмет находился в исторической многолюдной части города, спасатели немедленно прекратили доступ граждан и туристов на опасное расстояние и провели изъятие и транспортировку снаряда», - рассказали в главке.

Читайте такжеПиротехники уничтожили 4 боеприпаса времен прошлых войн, найденные в Радомышльском районе (фото)

Снаряд обезврежен путем подрыва на одном из полигонов за пределами города.

Отмечается, что всего с начала года специалистами ГУ ГСЧС Украины в Одесской области совершено 134 выезда, в ходе которых изъято и уничтожено 917 взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, в Одессе 22 мая началась реставрация комплекса Воронцовского дворца, который является памятником архитектуры национального значения.

Справка УНИАН. Воронцовский дворец — дворцовый комплекс резиденции генерал-губернатора Новороссийского края Михаила Воронцова. В составе комплекса - главное здание усадьбы, бельведер-колоннада, манеж, хозяйственное крыло и Орловский корпус (разрушен бомбой в 1944 году; также в годы войны был уничтожен Зимний сад).

Дворец построен в 1828 году по проекту известного архитектора Франца Боффо.

Является памятником архитектуры национального значения. В 1935-1936 годы главное здание было преобразовано во Дворец пионеров, сейчас – Одесский городской дворец детского и юношеского творчества.