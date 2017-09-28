В Киевской области руководитель госучреждения требовал 25 тысяч гривень за пользование сельскохозяйственной техникой

21:18, 28 сентября 2017
Происшествия
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Чиновника задержали в служебном кабинете сразу после получения денежных средств.

Задержанному готовится сообщение о подозрении / Фото kyiv.gp.gov.ua

Полиция совместно прокуратурой разоблачили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды директора филиала Украинского института экспертизы сортов растений «Киевский областной государственный центр экспертизы сортов растений». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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«В местную прокуратуру обратился предприниматель, который сообщил, что руководитель указанного государственного учреждения требует у него взятку в размере 25 тыс. грн за передачу в пользование государственной сельскохозяйственной техники», - отметили в ведомстве.

Чиновника задержали в служебном кабинете сразу после получения денежных средств.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. По месту его жительства и работы проводятся обыски.

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Теги: #коррупция