В Киевской области руководитель госучреждения требовал 25 тысяч гривень за пользование сельскохозяйственной техникой

Полиция совместно прокуратурой разоблачили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды директора филиала Украинского института экспертизы сортов растений «Киевский областной государственный центр экспертизы сортов растений». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

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«В местную прокуратуру обратился предприниматель, который сообщил, что руководитель указанного государственного учреждения требует у него взятку в размере 25 тыс. грн за передачу в пользование государственной сельскохозяйственной техники», - отметили в ведомстве.

Чиновника задержали в служебном кабинете сразу после получения денежных средств.

В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. По месту его жительства и работы проводятся обыски.

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