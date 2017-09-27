В Волынской области задержали на взятке супруга нардепа

22:16, 27 сентября 2017
Общество
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2 тысячи долларов и более 5 тысяч гривень требовали за успешную сдачу квалификационных экзаменов, которые необходимы для получения удостоверения адвоката.

К преступной деятельности в качестве посредника привлек адвоката-члена этой же комиссии / Фото npu.gov.ua

В Волынской области задержали двух адвокатов на получении взятки в 2 тыс. долларов и более 5 тыс. грн. Один из них - председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и муж народного депутата. Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции.

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По данным следствия, задержанного к преступной деятельности в качестве посредника привлек адвокат и член этой же комиссии.

"2 тысячи долларов США и более 5 тысяч гривень неправомерной выгоды чиновники требовали от гражданина за успешную сдачу квалификационных экзаменов, которые необходимы для получения удостоверения адвоката", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос о задержании должностных лиц в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Теги: #коррупция#получение удостоверения адвоката