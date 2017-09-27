Первыми о взрывах под Винницей сообщили пилоты Белорусских авиалиний (видео)

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Что запылало небо над Винниччиной, первыми сообщили пилоты Белорусских авиалиний. Около 22:00 часов они передают координаты, воздушное пространство закрывают в радиусе 50 км.

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Как выяснилось, это взрываются склады боеприпасов в селе Калиновка. Люди там сначала прячутся по подвалам, а дальше всю ночь бегут из зоны опасности - шести близлежащих сел.

До 6 утра эвакуировали более 28 тысяч людей из 10-километровой зоны. Военные уверяют, что взрываются танковые боеприпасы, однако журналисты говорят, что взрывы похожы на разрывы снарядов реактивной артиллерии.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны Украины вблизи г. Калиновка Винницкой области. Вечером в этот же день в Винницкую область прибыл премьер-министр Владимир Гройсман с целью выяснить обстоятельства и проконтролировать ликвидацию чрезвычайной ситуации.

По последним данным, сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям эвакуировали около 30 тысяч человек. Также ГСЧС ликвидировала возгорание 4 жилых домов, возникшее вследствие попадания боеприпасов.