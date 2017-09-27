В результате взрывов на складе боеприпасов в Калиновке травмированы 2 человека

В результате пожара и взрывов на складе боеприпасов вблизи Калиновки Винницкой области получили травмы 2 человека.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«По оперативной информации, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения», - сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что продолжаются мероприятия по эвакуации населения.

«Для перевозки эвакуированного населения привлечены 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС», - сообщили спасатели.

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Подразделениями ГСЧС ликвидировано возгорание 4 жилых домов, возникшие вследствие попадания боеприпасов.

Также в ГСЧС сообщают, что сейчас закрыто движение всех видов транспорта, в том числе: автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев - Подольский; железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги; воздушного транспорта в радиусе 50 километров от г. Калиновка.

Кроме того, отключены линии электропередач Калиновка-Укрфлора и Калиновка-Лавровка. Отключено газоснабжение с. Дорожное, с. Медведка, с. Лавровка.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечен 691 человек и 149 единиц техники. От ГСЧС - 195 человек и 49 единиц техники, в том числе 1 самолет АН-32П, от Национальной полиции 270 человек и 60 единиц техники, Нацгвардии - 136 человек и 20 единиц техники, от Министерства обороны Украины - 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, от ПАО «Укрзализныця» 3 пожарных поезда. Кроме того, от Министерства здравоохранения работают 30 медиков и 10 автомобилей скорой помощи.

Ранее в ГСЧС сообщали об одном травмированном человеке.

Как сообщал УНИАН, информация о взрывах на площадке хранения боеприпасов одной из воинских частей вблизи г. Калиновка Винницкой области поступила 26 сентября около 22:00. По состоянию на 6:00 утра среды, 27 сентября, спасатели эвакуировали более 30 тысяч человек.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 113 Уголовного кодекса (диверсия).