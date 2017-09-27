Муженко с группой офицеров Генштаба выехал в Калиновку, где взорвался склад с боеприпасами

Глава Генштаба Муженко вместе с группой офицеров выехал на место событий в Калиновке Винницкой области.

В горсовете сообщают, что территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не подпадает.

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Об этом сообщает "Depo.Винница" со ссылкой на Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций, мобилизационной и оборонной работы и режима секретности Винницкого городского совета.

"В городе Калиновка на складах вооружения и боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Доводим до вашего сведения, что территория города Винница в зону поражения имеющихся на указанных складах боеприпасов не подпадает. Просьба сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью. Ситуация находится под контролем областной и городской власти", - говорится в сообщении на сайте городского совета.

Напомним, что 26 сентября на Виннитчине взорвались склады с боеприпасами.