Под Винницей горит склад боеприпасов, в городе слышны взрывы

Горит крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Калиновке в 20 километрах от Винницы.

Как сообщает источник "Цензор.Нет", взрывы слышны в городе, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов.

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"Дозвониться сейчас на арсенал не получается... Сегодня взорвался четвертый склад за два года - он был одним из стратегических", - .отмечает главред Юрий Бутусов.

Как сообщал УНИАН, ранее горел склад с боеприпасами под Мариуполем.