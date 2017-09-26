Под Винницей горит склад боеприпасов, в городе слышны взрывы
23:11, 26 сентября 2017Происшествия
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Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов.
Иллюстрация / mvs.gov.ua
Горит крупнейший склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в Калиновке в 20 километрах от Винницы.
Как сообщает источник "Цензор.Нет", взрывы слышны в городе, хорошо заметен разлет боеприпасов после взрывов. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов.
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"Дозвониться сейчас на арсенал не получается... Сегодня взорвался четвертый склад за два года - он был одним из стратегических", - .отмечает главред Юрий Бутусов.
Как сообщал УНИАН, ранее горел склад с боеприпасами под Мариуполем.
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