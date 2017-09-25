Убийство главы "Киевоблэнерго": полиция назвала мотивы злоумышленников (фото, видео)

В Киевской области убили председателя правления ЧАО «Киевоблэнерго» Ивана Полывяного.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, открыто уголовное производство по ст.115 УК - умышленное убийство.

Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов сообщил, что полицейские и сотрудники криминалистической лаборатории отработали место происшествия.

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"Все выявленные признаки указывают на то, что злоумышленники не собирались убивать хозяина, а совершили преступление с целью завладения имуществом. С места происшествия нападавшие похитили ювелирные изделия и незначительное количество денег", - подчеркнул Ценов.

Как сообщал УНИАН, в селе Белогородка Киево-Святошинского района вчера неизвестные напали на дом главы правления "Киевоблэнерго", избили хозяина и его жену, в результате чего от полученных травм мужчина скончался.