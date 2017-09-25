Главу "Киевоблэнерго" забили до смерти в собственном доме

В селе Белогородка Киево-Святошинского района вчера неизвестные напали на дом председателя правления «Киевоблэнерго», избили хозяина и его жену, в результате чего от полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Украины в Киевской области.

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«В настоящее время уже установлено, что группа неизвестных лиц проникла через забор во двор дома потерпевшего. Злоумышленники напали на хозяина, затянули в дом, где связали мужчину и его жену. После этого нападавшие начали бить супругов, требуя их признаться, где находится сейф. Не получив информации, злоумышленники взяли около 15 тыс. грн, которые находились на видном месте, сняли с женщины золотое кольцо, а хозяина перетащили в другую комнату. Там в дальнейшем его тело без признаков жизни нашли полицейские», — говорится в сообщении.

После того, как женщина смогла освободиться, она вызвала полицию и скорую помощь.

На место происшествия сразу прибыли группа реагирования патрульной полиции Киево-Святошинского отдела полиции, следственно-оперативная группа Главного управления полиции столичной области, кинологическая служба, криминалистическая лаборатория.

Напомним, ранее в Киеве на парковке возле ТРЦ застрелили человека. Инцидент произошел на паркове торгово-развлекательного центра "Проспект".