В Днепре маршрутка врезалась в авто, водитель погиб на месте

В Днепре произошло ужасное ДТП между джипом «Субару Трибека» и маршруткой №135, водитель которой погиб на месте. Об этом сообщает "Днепроград".

Около 9:00 на углу улицы Шмидта и Свердлова произошло столкновение между ТС «Мерседес Спринтер» и автомобилем «Субару Трибека». В результате аварии есть пострадавшие, а водитель маршрутки погиб на месте.

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«Сейчас место происшествия ограждено. Ждем прибытия следователя», - отметил пресс-секретарь патрульной полиции Павел Карманов.

Причины и детали столкновения патрульные пока не комментируют.

Ранее в Сумах водитель маршрутки спровоцировал тройное ДТП.