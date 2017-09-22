В Днепре маршрутка врезалась в авто, водитель погиб на месте
15:12, 22 сентября 2017Происшествия
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Причины и детали столкновения патрульные пока не комментируют.
В результате аварии есть пострадавшие / фото pravda.lutsk.ua
В Днепре произошло ужасное ДТП между джипом «Субару Трибека» и маршруткой №135, водитель которой погиб на месте. Об этом сообщает "Днепроград".
Около 9:00 на углу улицы Шмидта и Свердлова произошло столкновение между ТС «Мерседес Спринтер» и автомобилем «Субару Трибека». В результате аварии есть пострадавшие, а водитель маршрутки погиб на месте.
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«Сейчас место происшествия ограждено. Ждем прибытия следователя», - отметил пресс-секретарь патрульной полиции Павел Карманов.
Причины и детали столкновения патрульные пока не комментируют.
Ранее в Сумах водитель маршрутки спровоцировал тройное ДТП.
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