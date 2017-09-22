Говорил по телефону и ругался с пассажирами: в Сумах водитель маршрутки спровоцировал тройное ДТП

09:03, 22 сентября 2017
Происшествия
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Водитель пропустил сигнал поворота "Газели", ехавшей впереди, и врезался в нее. "Газель" отбросило на встречную полосу, где в нее врезалась еще одна маршрутка.

В результате ДТП пострадали 5 человек / gorod.sumy.ua

В Сумах на перекрестке 21 сентября не разминулись "Газель" и две пассажирские маршрутки, как следствие - три разбитых микроавтобуса и пятеро пострадавших из-за невнимательности одного из водителей. Об этом сообщает ТСН.

По предварительным данным, водитель междугороднего буса говорил по телефону и ругался с пассажирами.

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Он пропустил сигнал поворота "Газели", ехавшей впереди, и врезался в нее. "Газель" отбросило на встречную полосу, где в нее врезалась еще одна маршрутка. Травмированных развезли по больницам. 

Как сообщал УНИАН, ранее на Львовщине в результате ДТП погиб 19-летний мотоциклист.

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Теги: #ДТП с маршруткой#ДТП в Сумах