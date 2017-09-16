ГСЧС о пожаре в детском лагере: сигнализация была намеренно выведена из строя

Новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, которая была куплена и установлена в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году, на момент вчерашнего пожара была отключена.

Об этом в ходе внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Одесской ОГА сообщили руководители регионального ГУ ГСЧС, передает «Думская».

Пожарные проверяли лагерь 23 июня 2017 года, и выявили нарушения, в частности, отключенную сигнализацию. Договор с компанией «Укртехбезпека», которая должна обслуживать эту систему, лагерь разорвал. Ответственное за противопожарную безопасность лицо было оштрафовано и получило предписание об устранении нарушений, однако ничего сделано не было.

Ближайший пожарный водоем на момент пожара был заполнен только на одну треть.

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«В 2016 году в лагере была куплена, установлена и введена в эксплуатацию современная противопожарная сигнализация, однако потом ее намеренно довели до нерабочего состояния», — сказал заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области Михаил Волк, добавив, что система была отключена от пульта.

Присутствующий на заседании мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что, по его информации, на месте пожара все-таки были замечены красные световые сигналы и слышен звук.

«Система таким образом сообщала о своей неисправности», — ответил на это спасатель.