Подробности пожара в детском лагере в Одессе: противопожарная сигнализация не сработала

При возникновении возгорания в одном из корпусов детского лагеря "Виктория" в Одессе, в результате которого погибли двое детей, трое детей госпитализированы и еще одна девочка разыскивается, в здании не сработала противопожарная сигнализация.

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"Есть факт того, что действительно не сработала сигнализация, подразделения получили сообщение о пожаре и первая машина была на месте уже через 4 минуты, потому что возвращалась с другого вызова", - заявил Форостяк.

Также Форостяк подтвердил проблему с наличием воды в лагере при тушении пожара.

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"Там действительно была проблема с местными магистралями, но если быть объективными, отсутствие воды существенной роли не играла. Это был масштабный пожар и пожарные почти не использовали воду", - заявил Форостяк.

В ГСЧС ранее заявили, что в "Виктории" не оказалось воды для тушения пожара. В связи с этим пожарным пришлось протягивать рукава к гидранту на улицу Вильямса (1200 метров), что существенно усложнило процесс ликвидации возгорания.