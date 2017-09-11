На Кировоградщине погибли двое десантников ВСУ

На территории Кировоградской области погибли два военнослужащих-контрактника.

Об этом сообщает пресс-служба командования Высокомобильных десантных войск ВСУ.

«Вчера, 10 сентября, на Кировоградщине трагически погибли двое военнослужащих военной службы по контракту 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

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В настоящее время продолжаются следственные действия, выясняются все детали и обстоятельства трагического случая.

«Командование ВДВ и воинской части выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», - подчеркнули в пресс-службе.