Украина отмечает 25-ю годовщину создания ВДВ (видео)

Отмечать день ВДВ десантники будут по всей Украине. Первыми начали на Днепропетровщине. Именно там запланированы в этом году все торжества - парад и показ техники. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Тем временем бойцы, прошедшие самые горячие точки войны, в частности, Донецкий аэропорт, в социальной сети Facebook предостерегают людей в полосатых тельняшках и голубых беретах не терять чести сегодня - не перепить алкоголя, а следовательно, не купаться в фонтанах. И таким образом доказать, что десантники - это элита украинской армии.

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Праздник был установлен Указом Президента Украины в 2012 году. Ранее украинские военные отмечали День аэромобильных войск.