В Киеве на мосту Патона "Москвич", набитый оружием, влетел в грузовик (фото, видео)

Сегодня, 27 августа, на мосту Патона произошло ДТП. "Москвич" ехал по встречной полосе и врезался в машину. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Водитель "Москвича" сильно пострадал - его зажало в машине, вытаскивали спасатели. Его госпитализировали в критическом состоянии. В багажнике "Москвича" было найдено оружие и боеприпасы. Гильзы рассыпались по дороге.

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На месте работает полиция и эксперты-взрывотехники.

Как сообщал УНИАН, в июне мост Патона в столице был парализован из-за смертельного ДТП с участием Porsche Cayenne.