Ужасное ДТП на мосту Патона: пассажира Porsche практически обезглавило (фото)

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Продолжается ликвидация последствий смертельного ДТП в Киеве на мосту Патона. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

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"Пассажир Porsche погиб от открытой черепно-мозговой травмы - в момент удара вылетел головой в бампер фуры. Мужчину практически обезглавило. В салоне фрагменты черепа и мозга", - говорится в сообщении.

"Ремень увеличил бы шансы остатся в живых, так как деформация самого салона минимальна", - добавили в dtp.kiev.ua.

Как сообщал УНИАН, мост Патона в столице был парализован из-за смертельного ДТП, произошедшего ночью.