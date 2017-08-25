Информация о заминировании железнодорожного вокзала в Одессе не подтвердилась - полиция

Информация о минировании железнодорожного вокзала в Одессе не подтвердилась. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, правоохранители завершили проверку вокзального комплекса – здания и прилегающей территории. В результате проверки каких-либо взрывоопасных предметов или веществ не обнаружено.

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«Вокзал возобновил работу в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по факту ложного сообщения о минировании.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе железнодорожный вокзал приостановил работу из-за сообщения о минировании.