В Одессе эвакуируют людей с центрального ж/д вокзала из-за сообщения о минировании

В Одессе из-за сообщения о минировании приостановлена работа центрального железнодорожного вокзала.

Как передает корреспондент УНИАН с места события, в настоящее время с вокзала выводят всех пассажиров и персонал. По громкой связи объявлено, что работа вокзала «временно приостановлена по техническим причинам». Руководителей всех подразделений призывают обеспечить эвакуацию людей.

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Здание, возле которого сейчас находятся сотни людей, оцеплено сотрудниками полиции.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Управления патрульной полиции Одессы, эвакуация проводится в связи с сообщением о минировании.

На место прибыли представители всех соответствующих ведомств.

Как сообщал УНИАН, СБУ задержала злоумышленника, который "заминировал" станции Киевского метрополитена. В СБУ сообщили: «телефонный террорист» рассказывал, что за совершение этих преступлений ему заплатили из России.