В Киеве на улице Львовской вспыхнул пожар (фото, видео)

В Святошинском районе Киева произошел пожар на улице Львовской. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".

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"По предварительным данным, горит заброшенное здание, о пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате попадания молнии загорелось здание апелляционного административного суда.