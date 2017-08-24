В Киеве на улице Львовской вспыхнул пожар (фото, видео)
18:33, 24 августа 2017Происшествия
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О пострадавших на данный момент не сообщается, как и о причинах инцидента.
На Львовской - пожар / фото facebook.com/KyivOperativ
В Святошинском районе Киева произошел пожар на улице Львовской. Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев оперативный".
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"По предварительным данным, горит заброшенное здание, о пострадавших не сообщается. На месте работают пожарные", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Харькове в результате попадания молнии загорелось здание апелляционного административного суда.
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