На Закарпатье в горах заблудился 80-летний чех, его нашли спасатели

В Закарпатской области спасатели нашли 80-летнего гражданина Чешской Республики, который во время прохождения туристического маршрута в районе горы Негровец (с. Негровец, Межгорского района) потерял ориентиры и заблудился.

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Об этом сообщили в Управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области.

По словам руководителя группы, который и сообщил спасателям о происшествии, мужчина решил отдохнуть и сказал другим туристам, что догонит их позже. Однако, когда через некоторое время он не появился, руководитель туристической группы позвонил по телефону 101.

Сообщение спасатели получили в 11:20. На поиски заблудившегося туриста было направлено горное поисково-спасательное отделение пгт Межгорье в составе 4 спасателей и 1 единицы техники. В 12:35 спасатели нашли мужчину в районе урочища Брабилец вблизи с. Колочава, и доставили его в с. Синевир.

В ведомстве отметили, что состояние здоровья туриста удовлетворительное, медицинская помощь ему не понадобилась.