На Говерле спасатели разыскивают пропавшего туриста

В Ивано-Франковской области во время восхождения на Говерлу заблудился турист. Спасатели ищут мужчину с вечера 3 июня, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"3 июня в 19:50 в службу спасения поступило сообщение о том, что во время восхождения на г. Говерла потерял ориентировку и заблудился турист (1985 г. н., житель г. Ивано-Франковск) и самостоятельно не может вернуться в дом отдыха. Связь с туристом отсутствует. Данный турист отправился в поход в составе группы, состоящей из 20 человек, которые поднимались на г. Говерла", - говорится в сообщении.

Для проведения поисково-спасательных работ в 20:00 направлены спасатели в составе 6 человек и 1 ед. техники.

Читайте такжеЛьвовянин с ДЦП покорил на спецколяске Говерлу (фото)

В 22:30. информацию о заблудившемся туристе передали оперативному дежурному Закарпатской области. В свою очередь с их стороны к поисковым работам привлечено 4 человека и 1 ед. техники.

"В 00:10 4 июня обследовано 3 маршрута, которые ведут из базы "Заросляк" на Говерлу. Заблудившегося туриста не обнаружено. При обследовании маршрутов горными спасателями проведены беседы с отдыхающими туристами, которые ночуют в палатках, на счет пропавшего туриста, никто из отдыхающих его не видел", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время спасатели повторно обследуют маршруты, особое внимание обращают на впадины, щели, скалы, водоемы.