На Закарпатье пьяный водитель попытался прорваться через КПП, пограничники открыли огонь

В Закарпатской области пограничники вынуждены были прибегнуть к мерам физического воздействия, чтобы помешать возможному нарушению государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

"Вчера вечером пограничный наряд, который нес службу вблизи села Завосино, заметил легковой автомобиль Volkswagen Touareg, иностранной регистрации двигавшийся в сторону границы. На требование правоохранителей водитель не остановился. Несмотря на действия нарушителя, старший пограничного наряда произвел предупредительный выстрел вверх, после чего автомобиль остановился", - говорится в сообщении.

Из транспортного средства вышли двое неизвестных лиц в состоянии алкогольного опьянения. Пассажира правоохранители задержали, а водитель сел за руль и попытался скрыться с места происшествия.

"Поскольку его автомобиль был заблокирован транспортом пограничников, то правонарушитель пошел на прорыв, повредив шлагбаум контрольного поста. Его начали преследовать. По дороге водитель джипа не справился с управлением, наехал на камень, вследствие чего автомобиль перевернулся", - уточнили пограничники.

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Как выяснилось впоследствии, за рулем иномарки находился 46-летний житель Малого Березного, в качестве пассажира был его 47-летний односельчанин.

На место происшествия прибыла группа реагирования от отдела "Большой Березный" и представители Национальной полиции. Сейчас правонарушителей привлекли к административной ответственности за нарушение требований ст. 202 "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда – выезда" и 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Руководством отряда на ГУНП в Закарпатской области направлено сообщение по статье 345 Уголовного кодекса Украины "Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа". Транспортное средство передано полиции.

Как сообщал УНИАН, ранее Житомирские пограничники задержали трех сталкеров из Киевщины. Троица пыталась незаконно попасть в зону отчуждения.