Житомирские пограничники задержали трех сталкеров из Киевской области

Житомирские пограничники вчера задержали трех экстремалов с Киевщины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского отряда Северного регионального управления Госпогранслужбы Украины, вчера в Киевской области по информации пограничников Житомирского отряда сотрудниками полиции задержаны трое экстремальных туристов из Киева, которые пытались незаконно попасть в зону отчуждения.

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Сейчас представителями национальной полиции за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшейся радиоактивного загрязнения на 25-летнего и двух 28-летних молодых людей составлены процессуальные документы.

В целом же, с начала этого года житомирскими пограничниками совместно с представителями полиции задержаны 59 экстремалов. Среди них были не только наши соотечественники, но и граждане Республики Беларусь, России и Литвы.