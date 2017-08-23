Вступился за девушку: в Николаеве конфликт в маршрутке закончился поножовщиной

В Николаеве конфликт в маршрутке перерос в драку с применением ножа, в результате чего один человек был серьезно ранен. Об этом сообщает полиция области.

В результате инцидента 35-летний николаевец с ножевым ранением живота был госпитализирован в медицинское учреждение.

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Согласно сообщению, между потерпевшим и нетрезвыми 48-летним задержанным произошла ссора. Конфликт возник в маршрутном такси из-за того, что последний якобы наступил на ногу девушке потерпевшего.

Обменявшись взаимными оскорблениями, мужчины вышли на остановке, где продолжили выяснение отношений уже на кулаках.

Несколько раз ударив оппонента, потерпевший вместе с любимой ушли с места происшествия, но тот, опомнившись, достал из кармана раскладной нож и догнав обидчика, ударил его.

На этот момент мужчина задержан и ему сообщили о подозрении, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области школьный выпускной закончился дракой со стрельбой и поножовщиной. В ходе конфликта всего пострадало пять человек.