СБУ задержала криминального авторитета, направлявшегося из России в Одесскую область

В Сумской области сотрудники Службы безопасности совместно с Нацполицией и пограничниками задержали криминального авторитета, который нелегально въехал в Украину с территории Российской Федерации.

Как сообщила руководитель пресс-группы УСБУ в Сумской области Олеся Рапута, правоохранители обнаружили гражданина одной из закавказских стран в электропоезде «Шостка - Киев».

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«Оперативники спецслужбы установили, что мужчина был неоднократно судим в родной стране. В Украину он попал вне таможенного и пограничного контроля. Криминальный авторитет планировал приехать в Одесскую область в одну из этнических группировок и организовать ряд тяжких преступлений в регионе», - отметила Рапута.

По словам задержанного, он в 1999 году был впервые осужден на шесть месяцев за кражу транспортного средства. В 2004 во второй раз был привлечен к уголовной ответственности за угон автотранспорта, вооруженную перестрелку и незаконное хранение наркотиков и получил 23 года тюрьмы, однако, в 2015 году, после 11 лет отбывания наказания, был амнистирован.

«Сейчас решается вопрос о выдворении криминального авторитета в его родную страну», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, полиция выдворила из Украины еще двух «воров в законе». Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин. По его словам 12 августа силами оперативников Департамента уголовного розыска НПУ за пределы Украины был выдворен гражданин Казахстана, «вор в законе» по кличке «Леха Семипалатинский». Аброськин также отметил, что с территории государства выдворен еще один криминальный авторитет. Сейчас правоохранители устанавливают, кто из братьев-близнецов - «вор в законе» «Хусейн слепой» или «Хасан» - прибыл из Вены в Украину в «деловую поездку».

По словам первого заместителя главы Нацполиции, на сегодняшний день в Украине остается около 25-29 «воров в законе». Большинство из них - выходцы из Российской Федерации, Грузии, Абхазии, Осетии. При этом он отметил необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс, чтобы полиция имела действенный инструмент для борьбы с данной категорией преступников.