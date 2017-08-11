В пригороде Киева в двухэтажном доме произошел взрыв газа, пострадали 4 человека

В г. Ирпень Киевской области ночью произошел взрыв, предварительно, бытового газа без последующего горения в однокомнатной квартире двухэтажного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В г. Ирпень по ул. Тищенко, 3-а, 11 августа в 2:46 в однокомнатной квартире на первом этаже двухэтажного шестнадцатиквартирного жилого дома на два подъезда произошел взрыв, предварительно, бытового газа без последующего горения», - говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали 4 человека, из которых двое с ожогами разной степени тяжести госпитализированы в больницу.

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Отмечается, что в квартире выбиты два окна, разрушены межкомнатные двери, повреждены деревянный пол на площади около 15 кв. м и обшивка входных дверей четырех квартир. Разрушений несущих конструкций дома нет.

Все жильцы дома (27 человек) эвакуированы. Электро- и газоснабжение отключены. Причину взрыва устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее мужчина с гранатами угрожал взорвать больницу в Киеве. Через некоторое время медсестре удалось убедить мужчину отдать ей одну гранату в обмен на возможность беспрепятственно покинуть помещение медучреждения.