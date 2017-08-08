Мужчина с гранатами угрожал взорвать больницу в Киеве

На столичном Печерске полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать больницу.

Как сообщает пресс-служба Отдела коммуникации полиции Киева, следователи квалифицируют это происшествие по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Отмечается, что около 22 часов в полицию поступило сообщение от пациентки больницы о том, что у нее пропал мобильный телефон. В краже она подозревала сына своей соседки по палате.

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На место для выяснения обстоятельств прибыли патрульные полицейские. Когда они общались с потерпевшей, в помещение зашел отец парня, которого заявительница подозревала в краже. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, начал конфликтовать, а затем, по словам свидетелей, достал из пакета три боеприпаса. При этом начал угрожать пациентам, медперсоналу и полицейским взорвать гранаты, поскольку считал, что обвинения в адрес его сына безосновательны.

В полиции рассказали, что со злоумышленником начали переговоры, чтобы предупредить возможный взрыв. Через некоторое время медсестре удалось убедить мужчину отдать ей одну гранату в обмен на возможность беспрепятственно покинуть помещение медучреждения.

На место происшествия были направлены следственно-оперативная группа, ближайшие наряды полиции и взрывотехники. На момент их приезда агрессивный киевлянин убежал, а боеприпас без запала женщина передала милиционеру. Опасный предмет изъяли на исследование.

Злоумышленника оперативники задержали и доставили в Печерское управление полиции для проведения следственных действий.

Сейчас следователи устанавливают, где мужчина оставил две гранаты, поскольку на момент задержания у него их не оказалось.

«Правоохранители выясняют все обстоятельства преступления, общаются со свидетелями и очевидцами. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции», - добавили в главке.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львове правоохранители провели спецоперацию по освобождению заложников, которых захватил пациент областной психиатрической больницы. Злоумышленник задержан, 10 заложников и 5 полицейских получили травмы различной степени тяжести.