Кораблекрушение в Черном море: девятого члена экипажа затонувшего сухогруза продолжат искать утром

Операцию по поиску девятого члена экипажа затонувшего в Черном море судна Anda прекратилит в связи наступлением ночи и она возобновится утром в воскресенье, сообщает РИА Новости.

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Сухогруз Anda, который перевозил 24 тысячи тонн пшеницы, перевернулся в результате шторма у берегов Крыма. На борту находился экипаж из девяти человек - трое граждан Индии и шесть сирийцев. Одного члена экипажа пока не нашли.

По данным севастопольского Морского спасательного центра, сухогруз Anda затонул на глубине 1,7 тысячи метров. Отмечается, что восемь спасенных моряков были доставлены в Ялту и госпитализированы в Ливадийскую больницу, их состояние удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, сухогруз Anda под флагом Того в субботу утром потерпел крушение в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья аннексированного Крыма. Поисково-спасательные работы осложнены сильным штормом. Волны достигали 3-5 метров. 29 июля по Крыму было объявлено штормовое предупреждение.