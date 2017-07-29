Авария сухогруза у берегов Крыма: судно полностью затонуло, судьба одного члена экипажа неизвестна - СМИ

Потерпевший крушение в Черном море сухогруз Anda, полностью ушел под воду, восьмерых спасенных членов экипажа подняли на борт грузового судна Minoan Grace, передает Крым.Реалии.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на севастопольский Морской спасательный центр Росморречфлота сообщает, что спасенных моряков доставят в Ялту.

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«Судно (на котором находятся спасенные), идет в Ялту, капитан принял решение высадить их в Ялтинском порту, поиском последнего члена экипажа мы занимаемся», – сказал сотрудник центра.

По его информации, состояние спасенных удовлетворительное.

Судьба девятого члена экипажа пока остается неизвестной.

Как сообщал УНИАН ранее, у берегов оккупированного Крыма перевернулся сухогруз Anda под флагом Того. На борту судна находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии.