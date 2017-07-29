У берегов оккупированного Крыма перевернулся сухогруз – СМИ

У берегов оккупированного Крыма перевернулся сухогруз Anda под флагом Того. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение "Главного управления МЧС по Республике Крым».

Сообщается, что на борту судна находился экипаж из девяти человек – граждан Сирии и Индии.

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"По предварительным данным, три человека спасены, судьба шестерых выясняется", - пишет агентство.

"К поисковым привлечено три морских судна. В готовности к вылету в Симферополе приведен вертолет Ми-8 МЧС России", - сообщили в ГУ МЧС.