В Киеве в ужасном ДТП погиб человек, тяжело травмирован 4-месячный ребенок

На проспекте Лобановского в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись Audi и Hyundai. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

"Немец" ударил "корейца" в бок и опрокинул на крышу. Водитель Hyundai погиб на месте.

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Водитель Audi, его жена и грудной ребенок-пассажир пострадали, они госпитализированы.

Как уточняет "Киев оперативный", у водителя Audi - перелом ноги, у его жены - травмы и ссадины. 4-месячный ребенок - в тяжелом состоянии.

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Отмечается, что у автомобиля Hyundai была "лысая" резина.