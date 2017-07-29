В Киеве в ужасном ДТП погиб человек, тяжело травмирован 4-месячный ребенок
02:11, 29 июля 2017Происшествия
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У водителя Audi - перелом ноги, у его жены - травмы и ссадины. 4-месячный ребенок - в тяжелом состоянии.
Автомобиль Hyundai ехал на "лысой" резине / фото dtp.kiev.ua
На проспекте Лобановского в Киеве произошло смертельное ДТП, в котором столкнулись Audi и Hyundai. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.
"Немец" ударил "корейца" в бок и опрокинул на крышу. Водитель Hyundai погиб на месте.
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Водитель Audi, его жена и грудной ребенок-пассажир пострадали, они госпитализированы.
Как уточняет "Киев оперативный", у водителя Audi - перелом ноги, у его жены - травмы и ссадины. 4-месячный ребенок - в тяжелом состоянии.
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Отмечается, что у автомобиля Hyundai была "лысая" резина.
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