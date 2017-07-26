Мощный взрыв в киевской многоэтажке: стала известна причина (фото)

Причиной сегодняшнего взрыва в одной из многоэтажек Киева стала утечка бытового газа. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Прогремел взрыв на первом этаже, во втором подъезде. Мощность взрыва была очень высокая: стёкла разбросаны на 10 метров. Предварительно, причина взрыва - утечка бытового газа. Жители близлежащих квартир эвакуированы", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, взрыв произошел в доме на Голосеево, на первом этаже. На данный момент известно, что погибла женщина. Произошло обрушение перекрытия между 1 и 2 этажом, без последующего горения. Спасатели эвакуировали 20 жильцов дома. О пострадавших пока не сообщается.