Стрельба в Днепре: раненого адвоката и его семью взяли под охрану

В Днепре раненного во время стрельбы на проспекте Гагарина адвоката Эдмонда Саакяна и его семью взяли под охрану. Об этом пишет «112» со ссылкой на сообщение представителя управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"Эдмонд (Саакян – ред.) и его семья взяты под охрану МВД", - отметил он.

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При этом, отвечая на вопрос журналиста о заявлении брата адвоката – Эдуарда, в которой сообщалось о преследовании, представитель полиции ответил: «Заявление было, но там... не так звучал вопрос», не уточняя, чего именно касалась заявление.

Как сообщал УНИАН ранее, известный адвокат, участник войны на востоке Эдмонд Саакян прооперирован в больнице имени Мечникова. Его состояние стабильное.

Адвокат находится в отделении хирургии, переведен из реанимационной палаты в общую. Он уже дал показания полиции относительно инцидента с нападением на него и его брата вечером 24 июля. В целом ветеран войны получил четыре ранения, из которых серьезное – одно – сквозное ранение в живот. Врачи называют состояние пострадавшего стабильным средней тяжести, констатируют значительную потерю крови.

Саакян раскрыл причину инцидента. По его словам, три дня назад на его родственников "наехали" эти бандиты и требовали денег. После того, как они поняли, что им ничего не достанется, они открыли огонь. Эдмонд говорит, что это у него четвертый день рождения.