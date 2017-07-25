Раненый в результате перестрелки в Днепре адвокат рассказал о причинах инцидента

Известный адвокат, участник войны на востоке Эдмонд Саакян прооперирован в больнице имени Мечникова. Его состояние стабильное, передает "Днепроград".

Адвокат находится в отделении хирургии, переведен из реанимационной палаты в общую. Он уже дал показания полиции относительно инцидента с нападением на него и его брата вечером 24 июля.

В целом ветеран войны получил четыре ранения, из которых серьезное – одно – сквозное ранение в живот. Врачи называют состояние пострадавшего стабильным средней тяжести, констатируют значительную потерю крови.

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Саакян раскрыл причину инцидента. По его словам, три дня назад на его родственников "наехали" эти бандиты и требовали денег. После того, как они поняли, что им ничего не достанется, они открыли огонь. Эдмонд говорит, что это у него четвертый день рождения.

Сейчас отделение, где лечатся Саакян и четверо нападавших, под строгой охраной. Впрочем, самого адвоката от преступников, в которых местная полиция узнала представителей ОПГ, отделяет стеклянная перегородка. Они постоянно находятся в поле зрения друг друга.

Как сообщал УНИАН, 24 июля вечером в Днепре произошла стрельба, в результате которой погибли двое участников АТО, а также был тяжело ранен адвокат, защитник пострадавших в столкновениях 9 мая ветеранов АТО Эдмонд Саакян.