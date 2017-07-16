В старинном Дюковском парке Одессы сгорело кафе-"крепость" (фото, видео)

В Одессе сгорело здание кафе-бара, расположенного в Дюковском парке.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, 15 июля в 23:42 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании кафе, расположенного возле пруда в Дюковском парке.

К месту вызова в 23:54 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу пожара «1-Бис».

«Исходя из наличия легковоспламеняющихся материалов, огонь быстро распространился на всю площадь здания, построенного в стиле старинной крепости. Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и вынесли из очага возгорания баллон с газом, чем предотвратили взрыв», - сказано в сообщении.

Пожар в 00:20 был локализован и в 00:38 полностью ликвидирован на площади 500 кв. м. Не допущено распространение открытого огня на парковую зону. Погибших и пострадавших нет. В момент возгорания кафе не функционировало. Причина пожара устанавливается.

Справка УНИАН. Дюковский парк - один из самых старых одесских парков. Разбит в 1810 году по приказу Дюка де Ришелье (градоначальник Одессы, 19 век) для обрамления его резиденции.

Парк в разные времена назывался: Ришельевская дача, Дюковский сад, Ришельевский сад, Городской сад, Дюковский парк и пр. От главного входа ведет аллея, которая переходит в лестницу с площадками, в свою очередь от которых отходят боковые аллеи. Внизу, слева от входа, расположен продолговатый пруд (200 на 50 м).