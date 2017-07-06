Под Кабмином Porsche Panamera въехал в толпу митингующих, в авто полетели камни (видео)

18:21, 06 июля 2017
Происшествия
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На данный момент не известно, кто находился за рулем Porsche.

Porsche Panamera въехал в толпу / Скриншот

Напротив Кабмина, где сегодня протестуют пенсионеры МВД, Porsche Panamera въехал в толпу и переехал ногу одному из активистов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил помощник нардепа Денис Кривопалый.

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"По словам очевидцев, от водителя сильно разило алкоголем. В машину полетел громкоговоритель и камни", - говорится в его сообщении.

Кривопалый рассказал, что сотрудники полиции увезли одного из активистов и взяли машину в кольцо.

Как сообщал УНИАН, 6 июля под Кабмином произошла потасовка между пенсионерами МВД и бойцами Нацгвардии.

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Теги: #Porsche Panamera въехал в толпу#митингующие под Кабмином