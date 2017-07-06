Под Кабмином произошла потасовка между пенсионерами МВД и бойцами Нацгвардии (фото, видео)

Сейчас митингующие перекрыли движение по улице Грушевского, сообщает Depo.ua.

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Во время перекрытия улицы между митингующими и нацгвардейцами, охраняющими правительственное здание, возникла потасовка.

Как сообщал УНИАН, 28 июня под Администрацией президента Украины произошли стычки между полицией и вкладчиками банка "Михайловский", которые с утра субботы проводили там акцию протеста.