Под Кабмином произошла потасовка между пенсионерами МВД и бойцами Нацгвардии (фото, видео)
15:53, 06 июля 2017Политика
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Пенсионеры МВД перекрыли все подъезды к Кабмину, требуя повышения пенсий.
Сейчас митингующие перекрыли движение по улице Грушевского, сообщает Depo.ua.
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Во время перекрытия улицы между митингующими и нацгвардейцами, охраняющими правительственное здание, возникла потасовка.
Как сообщал УНИАН, 28 июня под Администрацией президента Украины произошли стычки между полицией и вкладчиками банка "Михайловский", которые с утра субботы проводили там акцию протеста.
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