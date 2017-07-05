На Киевщине полиция задержала вооруженную банду, которая захватывала дома

В с. Гнедин Киевской обл. вооруженная банда из шести участников не допускала законных владельцев в принадлежащие им дома. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что в Киевское областное управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины обратился мужчина. Он рассказал, что неизвестные ему лица не позволяют попасть в дом, который ему законно принадлежит и находится в Бориспольском районе Киевской области. Кроме того, заявитель отметил, что местная полиция не спешит реагировать на его жалобы по этому поводу.

Эту информацию работники внутренней безопасности сообщили руководству главка полиции Киевской области. Как результат – следователи Бориспольского отдела полиции по данному факту самоуправства начали уголовное производство по ст.356 Уголовного кодекса Украины.

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Во время досудебного расследования правоохранители установили, что заявитель несколько лет назад приобрел земельный участок и дом в селе Гнедин. По договоренности мужчина разрешил предыдущему владельцу там пожить некоторое время. Но когда оговоренный срок закончился, старый хозяин отказался покинуть дом. Кроме того, на территории усадьбы появилась группа неизвестных людей, которые всячески препятствовали законному владельцу попасть в дом.

Более того, в том же населенном пункте аналогичная ситуация произошла еще с одним владельцем недвижимого имущества. Как и в предыдущем случае, та же группа незнакомцев помешала мужчине зайти к себе.

Получив санкцию суда, оперативники Управления ДВБ Нацполиции и работники полиции Киевщины провели обыски на территории домов, хозяйственных зданий и во дворах домовладений пострадавших владельцев.

В результате правоохранители задержали шесть участников преступной группы. У них изъяли несколько единиц оружия и боеприпасы к нему. Установлено, что молодые люди в возрасте 18-27 лет прибыли в Киевскую область из Сум, где они известны в уголовных кругах.

В настоящее время изъятое оружие отправлено на экспертизу. Решается вопрос о конечной квалификации действий участников группы, с целью привлечения их к ответственности. Продолжаются следственные действия.

Напомним, вчера в центре Киева грабители в медицинских масках отобрали у мужчины сумку с 2,4 миллиона гривен.